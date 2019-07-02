Volkswagen, Farları Yüzünden 662 Bin Aracı Geri Çağırdı

ABD'de satılan araçların uyması gereken çok sayıda kural var. Federal Motor Güvenlik Standartları oldukça uzun bir liste ve bazen bazı ayrıntılar gözden kaçabiliyor. Kurallara uyulmayan araçlar ise neredeyse her seferinde geri çağrılıyor.

Bu durumun son örneği ise Alman otomobil üreticisi Volkswagen oldu. Firma, 662 bin 185 aracı geri çağırmak durumunda kaldı. 2018-2019 VW Atlas SUV araçlar ve 2012-2020 model arası Passat Sedan'lardan oluşan bu devasa filonun geri çağrılma nedeni ise oldukça küçük bir sorun: Araçların farkları ayarlanabiliyor.

Başka ülkelerde değer katan bir özellik olarak ele alınan ayarlanabilir farlar, ABD'de kısıtlanmış durumda. Araçlardaki farların yatay olarak dizilmesi yasak. Amerikan yasalarına göre sıradan insanlar, araç üretildikten sonra farların dizilimini kendi isteklerine göre değiştiremiyor.

Volkswagen, bir yandan araçları geri çağırırken bir yandan da far sorununa çözüm arıyor. En mantıklı ve uygulanabilir çözüm, far ayar düğmelerini tekrar düzeltilemeyecek şekilde bozulmaları olabilir.

Alman devi, ABD'deki satıcılarına çoktan bilgilendirmede bulundu. Kusurlu araç sahipleri de bu ayın sonuna kadar bilgilendirilecek.