Volkswagen, Fabrika Kurma Tercihini Türkiye'den Yana Kullandı

Türkiye'nin büyük yatırımlara ihtiyacı olduğu herkes tarafından kabul gören su götürmez bir gerçek. Pek çok ekonomist, ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik sürecin düze çıkması için yeni yatırımların gelmesi gerektiğini ve ihracata büyük bir önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu bağlamda yetkililerin çeşitli arayışlara girdiği, yatırım yapmak isteyen şirketlerle görüşüldüğü duyurulmuştu. Bu şirketlerden bir tanesi de Volkswagen. Alman otomotiv devi, Türkiye ya da Bulgaristan'da bir fabrika kurmak istediğini dile getirmiş ancak kararsız olduğunu her fırsatta belirtmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'ye gelen Volkswagen yönetimi, Ankara'da yapılan toplantıların ardından kararını verdi. Volkswagen, yeni fabrikasını Türkiye'de kuracak.

Volkswagen'in fabrikaya yatırım için belirlemiş olduğu bütçe 1.3 milyar euro. Ayrıca bu fabrika, Türkiye'de 4-5 bin aralığında bir istihdam sağlayacak. Manisa'da kurulması beklenen fabrikanın inşası, 2022 yılına kadar tamamlanacak ve fabrika hizmete geçecek. İlk olarak Volkswagen'in sahip olduğu Seat ve Skoda marka otomobillerin üretilmesinin planlandığı fabrikada, ilerleyen dönemlerde Volkswagen markalı araçların da üretilmesi planlanıyor. Bu fabrika, Türkiye'ye sağlayacağı faydanın yanı sıra, son yıllarda üretimsel açıdan sıkıntı çeken Skoda'yı da içerisinde bulunduğu zor durumdan kurtaracak.

Bir Alman gazetesinin haberinden edinilen bilgilere göre ise Volkswagen, aslında en başından beri Türkiye'ye sıcak bakıyordu. Türkiye'nin, bu fabrikanın kurulması için vereceği teşviklerin yanı sıra ülkemizdeki işçilik maliyetinin de Bulgaristan'dan düşük olması, Türkiye'yi bu konuda bir kaç adım öne taşıyordu. Gazeteye açıklama yapan bir Volkswagen sözcüsü, Türkiye'nin otomobil üretim merkezi için cazip bir yer olarak görüldüğünün belirterek Türkiye ile somut adımların atıldığını duyurmuştu.

Volkswagen'in almış olduğu Türkiye kararını önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklaması ve gerekli çalışmaların başlaması bekleniyor.