Volkswagen Emisyon Skandalı: Eski Ceo Martin Winterkorn Almanya'da Dolandırıcılıkla Suçlandı

Almanya'da savcılar, otomotiv devi Volkswagen'in eski CEO Martin Winterkorn'u emisyonu skandalındaki rolü nedeniyle dolandırıcılıkla suçladı. Winterkorn'la birlikte dört eski şirket yöneticisine de daha suçlama yöneltildi.

İddianamede Martin Winterkorn "ciddi sahtecilik" ve rekabet yasalarını ihlalle suçlandı.

Winterkorn ayrıca otomobillerin yüksek emisyon seviyelerini gizleyecek bir program güncellemesine onay vermekle itham edildi.

Eski CEO'nun, Avrupa ve ABD'de araç sahiplerini ve yetkilileri, şirketin dizel emisyon testlerinde manipülasyon yapıldığı konusunda daha erken uyarması gerektiği belirtildi.

71 yaşındaki Winterkorn, skandalın ortaya çıkmasının ardından Eylül 2015'te istifa etmişti.

Winterkorn hakkında aynı konuyla ilgili olarak ABD'de de dava açıldı.

Ancak Almanya kendi vatandaşlarını iade etmediği için Winterkorn'un yargılanması beklenmiyor.

Volkswagen ise Almanya'daki davayla ilgili olarak yorum yapmayacağını açıkladı.

Winterkorn'un suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Emisyon skandalı Volkswagen, ABD'deki dizel emisyon testlerinde yasa dışı bir şekilde yanıltıcı bir program kullandığını ilk kez Eylül 2015'te kabul etmişti.

2009-2015 yılları arasında ABD'de satılan 600 bin ve dünya çapında satılan milyonlarca araca yerleştirilen cihazlarla, bu araçların yollarda gerçek performanslarından daha iyi sonuç vermeleri sağlanmıştı.

Ancak ABD'deki Virgina Üniversitesi'nde yapılan emisyon araştırmalarında farklı sonuçlar alınınca skandal ortaya çıkmış, Almanya ve diğer ülkelerde soruşturmalar açılmıştı.

Skandal bugüne dek Volkswagen'e 28 milyar euro'ya mal oldu.

Geçen ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), emisyon skandalından dolayı "devasa sahtecilik" suçlamasıyla Volkswagen'e ve Winterkorn'a karşı dava açmıştı.

SEC'ye göre Volkswagen, emisyon testinde sahtecilik yaptığını gizleyerek milyarlarca dolarlık tahvil ve bono ile yatırımcıları yanlış yönlendirmişti.