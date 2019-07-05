Volkswagen, Elektrikli Araç Platformunda Ford ile Ortaklığa Gidiyor

Reuters'ın bu sabah yaptığı haberde Ford ile Volkswagen arasındaki işbirliğinin daha da derinleşeceği bildirildi. Bilindiği üzere Ocak ayında iki otomobil üreticisi; minibüs ve kamyonet gibi yeni ticari araçlardan başlayarak teknolojilerini ve platformları paylaşma kararı almıştı.

Ford, hibrit araç teknolojisinde uzunca bir süredir lider olmasına rağmen son yıllarda elektrikli araç söz konusu olduğunda diğer büyük otomobil üreticilerinin, özellikle de Volkswagen'in gerisinde kalıyor. İlk ortaklık ilan edildiğinde Volkswagen'in Ford'a yeni modüler araç mimarisi olan MEB platformunu açıp açmayacağı ise tam net değildi.

Ocak ayında, VW CEO'su Herbert Diess, gazetecilere verdiği demeçte "Ford'un teknolojiden yararlanması için yapıcı ve açık bir diyalog yürütüyoruz. Muhtemelen dünya çapında değil ancak Avrupa ve Çin için bu teknolojiyi kullanmaya uygunlar" demişti. Bununla birlikte Diess'in Ford'un Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda kullanacağı MEB platformuna veya Volkswagen'in hafif kamyonet platformuna atıfta bulunup bulunmadığı konusunda bir belirsizlik vardı.

Bugün çıkan haberde ise tüm bu belirsizlikler ortadan kalkmış gibi görünüyor. İsmi açıklanmayan bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgilerde Volkswagen'in MEB platformunu gerçekten Ford ile paylaşacağını ve 11 Temmuz'da yapılacak bir Volkswagen yönetim kurulu toplantısının ittifakla ilgili daha fazla derinleşme olması adına bir ortam olacağını söyledi. Reuters ayrıca Ford ve Volkswagen ittifakının otonom sürüş teknolojisi konusunda işbirliği içereceğini de ileri sürüyor.