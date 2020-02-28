Volkswagen 'egzoz manipülasyonu' için 830 milyon euro ceza ödeyecek

28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, egzoz manipülasyonundan dolayı kendine dava açan müşterilerine 830 milyar euro tazminat ödenmesi konusunda anlaştı. Dizel otomobil sahipleri bin 350 ile 6 bin 257 euro arasında para alacak, müşterilerin alacakları para miktarı araçların yaşına ve modeline bağlı olarak değişecek. Araç sahipleri ise gelecekteki davalardan vazgeçecek.



Şirketten yapılan açıklamada, "Volkswagen ve Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV), toplu davalarla bağlantılı olarak yapılan müzakerelerde 830 milyon euro tutarında mutabık kaldı." yorumunda bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle