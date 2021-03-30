Volkswagen'den yeni SUV: Taigo
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Volkswagen'den yeni SUV: Taigo

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
Volkswagen'den yeni SUV: Taigo

Volkswagen, çok yakında görücüye çıkacağı yeni sportif SUV Coupe modelinin ismini açıkladı.

84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor

CARMEDYA.COM – Volkswagen, çok yakında görücüye çıkacağı yeni sportif SUV Coupe modelinin ismini açıkladı.

Gelişmiş teknolojik özellikler ile birlikte dinamik ve heyecan verici tasarıma sahip yeni SUV'nin adı Taigo oldu.

Volkswagen'in küçük segmentteki yeni SUV model ailesine dahil olacak Taigo, sportif bir crossover modeli olarak dikkat çekiyor. Dinamik ve etkileyici bir tasarıma sahip yeni model, ekonomik TSI motor seçenekleri, standart LED farları, tamamen dijital kokpiti ve çok fonksiyonlu sürüş destek sistemleri ile satışa sunulacak.

Volkswagen'in Brezilya'da başarı yakalayan Nivus modelinden yola çıkılarak tasarlanan Taigo, Avrupa pazarı için de İspanya'nın Pamplona kentinde üretilecek. 2021'in sonunda Avrupa'da, 2022 yılı başında Türkiye'de pazara sunulacak olan yeni CUV'un dünya prömiyerinin bu yaz yapılması planlanıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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