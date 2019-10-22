Volkswagen'den yeni açıklama var

22.10.2019 14:05

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın yeni kuracağı fabrika ile ilgili olarak açıklamada bulunan Volkswagen Marka Üretim Müdürü Andreas Tostmann, "Volkswagen'in Türkiye tesisi için alternatif planı yok" açıklamasında bulundu.

Alman basınında otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye'nin Suriye'ye düzenlendiği sınır ötesi operasyondan dolayı yatırımını erteleyeceği haberleri üzerini şirketten açıklama yapıldı. Proje hakkında Wolfsburg'ta açıklamada bulunan Volkswagen Üretim Müdürü Andreas Tostmann, "Volkswagen Grubu şu anda yeni bir yer aramıyor. Şu anda alternatif konum planları yapma sürecinde değiliz. Karar beklemede ve dikkatli bir şekilde gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA