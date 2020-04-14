Volkswagen'den Salgın Mücadelesinde Bayilere Destek Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'de coronavirüs salgınıyla mücadelede araçlarının kullanılmasına izin veriyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'de coronavirüs salgınıyla mücadelede araçlarının kullanılmasına izin veriyor. Üstelik, bu amaçla araçlarının kullanımına izin veren bayilere finansal destek vereceğini duyurdu.

ABD'de bazı araç bayileri, coronavirüs ile mücadele kapsamında müşterilerine çeşitli otomobiller sunuyor. Söz konusu araçlar kullanılarak yardıma muhtaç kişilere yemek ulaştırma, maske ve siperliklerin belirli sağlık kurumlarına ya da işletmelere ulaştırılması gibi işler yapılıyor.

Bayilere Tam Destek

Volkswagen yönetiminden yapılan açıklamada, coronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla bayilerin araçlarını yardım işlerinde kullanmasına destek verildiği vurgulandı.

Markanın açıklamasında, "Volkswagen bayilerine ait olan araçlar sadece bayi çalışanları tarafından Covid-19 salgınıyla mücadele için kullanılabilir. Volkswagen bayilere yakıt ve kiralama(bayi araçlarının kiralık olması durumunda) maliyetlerini karşılamak için araç başına günlük bir ödeme teklif edecektir." ifadelerine yer verildi.

Volkswagen'in ABD genelinde 600 bayisi bulunuyor ve bu bayilerin kiralık otomobil filoları toplamda yaklaşık 7 bin araçtan oluşuyor.