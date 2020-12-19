Volkswagen Crafter Okul ve Servis'e özel yıl sonu fırsatı
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Volkswagen Crafter Okul ve Servis'e özel yıl sonu fırsatı

19.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:17
Volkswagen Crafter Okul ve Servis'e özel yıl sonu fırsatı

Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) iş birliğiyle yeni bir kampanyayı uygulamaya aldı.

Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) iş birliğiyle yeni bir kampanyayı uygulamaya aldı.

Crafter Okul ve Servis modellerine özel olarak uygulanan kampanya Aralık ayı boyunca devam ediyor.

Kampanyada Crafter Okul veya Servis modelleri için kredili alımlarda uygun faiz oranları sunuluyor: 150 bin TL kredi kullanımında vade sayısına göre yüzde 0.44'den, yüzde 1,32'ye değişen faiz oranları sunuluyor.

Kredi fırsatı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında Crafter Okul ve Servis 2020 modellerinde geçerli olacak. Detaylı bilgi Volkswagen Ticari Araç internet sitesinden edinilebiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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