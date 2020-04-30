Volkswagen, Corona Virüsüne Rağmen Kar Etmeye Devam Ediyor
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Volkswagen, Corona Virüsüne Rağmen Kar Etmeye Devam Ediyor

Volkswagen, Corona Virüsüne Rağmen Kar Etmeye Devam Ediyor
30.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:32

2019'un sonu ve 2020'nin başından itibaren hızla yayılan coronavirüs salgını, diğer birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de büyük sıkıntılara yol açtı.

2019'un sonu ve 2020'nin başından itibaren hızla yayılan coronavirüs salgını, diğer birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de büyük sıkıntılara yol açtı. Ancak yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Volkswagen, 2020 yılı sonunda faaliyet karı açıklayacağını duyurdu.

Coronavirüs Volkswagen'i Durduramıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2020 yılı ilk çeyreğine dair mali verileri açıkladı. Markanın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre karlılığında büyük bir azalma olduğu görülse de, yine de diğer birçok markanın aksine hala kar edebiliyor olması oldukça ilginç. Markanın açıklamasında, 2019'un ilk çeyreğinde 3.9 milyar euro olan karın, bu yılın ilk çeyreğinde 904 milyon euro olduğu duyuruldu.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen'in bünyesinde Lamborghini, Bugatti, Bentley, Audi, Porsche ve Seat gibi dev markalar bulunuyor. Markanın mali verilerine bakıldığında, bu yılki satışların yüzde 25 oranında azalarak 1.9 milyon adette kaldığı görülüyor.

Volkswagen Finans Direktörü Frank Witter, "Covid-19 salgını işlerimizi ilk çeyrekte ciddi biçimde etkiledi. Maliyetleri düşürmek ve nakit akışını artırmak için çok sayıda önlem aldık ve finansal olarak sağlam bir konumlandırma içindeyiz. Volkswagen Grubu, bu krizi kârlılığa odaklanarak yürütüyor." diye konuştu.

Almanya'da normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte başta Volkswagen olmak üzere birçok otomobil fabrikasında faaliyetler yeniden başlamış durumda. Volkswagen tarafından yapılan satış ve karlılık beklentisi açıklamasında da, "Bir önceki yıla göre çok altta ama yine de olumlu sonuçlar alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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