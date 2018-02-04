Volkswagen Artık 1 Numara Değil

Geçtiğimiz birkaç yıldır Dünya'nın en büyük otomobil üreticisi unvanı Volkswagen Grubu tarafından taşınmaktaydı ancak görünene göre, son zamanlarda yaşanan - özellikle dizel ile ilgili - sorunlar üreticinin tahtını kaybetmesine sebep olmuş durumda. Dünya'nın yeni en büyük otomobil üreticisi ise Renault-Nissan-Mitsubishi.

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Görünmeyen Kahraman: Mitsubishi

Bu başarının belki de en önemli ismi, muhtemelen şu anda en zayıf otomobil markalarından biri olarak düşünülen Mitsubishi. Renault ve Nissan kendi başlarına pek çok araç satıyor olsalar da (2017'de dünya genelinde 3.76 milyon ve 5.82 milyon) bu miktar, Volkswagen grubunun yanına yaklaşmak için yeterli olmuyor. Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda ve Seat birliği, 2017 yılında toplam 10.53 milyon araç satmayı başarmış durumda.

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Bu noktada da devreye, genel olarak modellerinin büyük bir heyecan yaratmadığı söylenebilecek olan Mitsubishi giriyor. Mitsubishi, 2017 yılında 1.03 milyon araç satmayı başararak, RNM birliğinin toplamda 10.61 milyon satışa ulaşmasını sağladı ve bu da unvanın yeni sahibini RNM yaptı.

Nissan'ın 2016 yılında Mitsubishi'nin kontrol hissesini satın alması ilginç bir yatırım gibi gözükmüştü ancak görünene göre bu ortaklık şimdiden meyvesini vermeye başlamış durumda. RNM, yaptıkları ortaklıklar ile masraflarını azaltırken satışlarını da arttırmayı başardı ve şu andaki hedef 2022 yılına kadar 14 milyon araç satımı ve 12 milyar dolar tasarruf sınırlarına ulaşmak olarak gözüküyor...