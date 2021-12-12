Volkswagen Amarok'un yeni nesli için tarih açıklandı

Avustralya ve Avrupa'daki ekipler tarafından geliştirilen ve artık Güney Afrika'da üretilecek olan Volkswagen Amarok'un yeni nesli 2022'de tanıtılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volkswagen Ticari Araç Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Marka Yönetim Kurulu Üyesi Dr Lars Krause "Amarok, birçok alanda ilk bakışta imkansız görünen şeyleri mümkün kılarak, kullanıcılarına işlerinde ve günlük yaşamlarında yardımcı olarak işlerini kolaylaştırıyor. Şimdi üçüncü nesil Yeni Amarok, sunduğu ileri teknolojiye sahip sürüş destek sistemleri ve dijital mobil bağlantı özellikleriyle müşterilerimizi etkileyecek özelliklere sahip. Yeni Amarok, 2022'den itibaren bu segmentte daha önce görülmemiş yeniliklere sahip olacak. ve eskiden olduğu gibi, zorlu araziler onu caydıramayacak." şeklinde bilgi verdi.

İç ve dış tasarımında tamamen yeni bir görünümle gelecek Yeni Amarok, önceki nesline göre daha kapsamlı donanıma sahip olacak.

Volkswagen Ticari Araç Tasarım Başkanı Albert-Johann Kirzinger, yaptığı açıklamada; "Çarpıcı ön yüzü ve hepsinden önemlisi özgün X tasarımı, Yeni Amarok'u güçlü bir şekilde ayrıştırıyor ve segmentinde öncü olma iddiasını ortaya çıkarıyor. Yeni Amarok'un gücü ve performansı, hem içte hem dışta Volkswagen DNA'sıyla net bir şekilde ifade ederken, kaslı görüntüsüyle öz güvenini ortaya koyuyor." dedi.

İlk olarak 2010 yılında üretildi

Volkswagen Ticari Araç'ın premium Pick-up segmentindeki modeli Amarok, 2010 yılında üretilmeye başlandı. İlk yıllarında sadece Arjantin Pacheco fabrikasında üretilen model diğer yıllarda Volkswagen Ticari Araç'ın en büyük fabrikası olan Hannover fabrikasında da üretilmeye devam etti. Yeni nesil Amarok ise Güney Afrika'nın Silverton şehrinde üretilecek.

Son on yılda, dünya çapında 800 binden fazla Amarok satıldı. Güney yarım kürede Amarok, bugüne kadar Pick-up segmentinde V6 silindirli dizel motorlara sahip tek araç olarak rekabette ayrışırken, yeni nesli ile güçlenmeye devam ediyor. Türkiye pazarında ise Yeni Amarok'un 2023'ün ilk çeyreğinde pazara sunulması hedefleniyor.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri

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