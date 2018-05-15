Volkswagen, 410 Bin Aracını Geri Çağırdı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den yapılan açıklamada kendi markası ve İspanyol iştiraki olan Seat'ta bazı modellerdeki koltuktan arızalı emniyet kemerleri nedeniyle 410 bin otomobilin geri çağrılacağını ve müşterilerin bu süre içinde orta koltuğu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bir sözcü 191 bin aracın Seat Ibiza ile benzer emniyet kemeri kilitlerine sahip Arona araçlarının da etkilendiğini söyledi.

"EMNİYET KEMERLERİ İSTENMEDEN SERBEST KALABİLİR"

Gruptan yapılan açıklamada, "Nadir durumlarda, arka orta koltuk ve arka sol koltuğun aynı anda meşgul olması durumunda, 219 bin adet 2018 VW Polo otomobilinde sol emniyet kemerinin kilidi istenmeden serbest kalabilir" denildi.