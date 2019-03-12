Volkswagen 10 Yılda 22 Milyon Elektrikli Araç Üretimi Hedefliyor

– Almanya merkezli otomotiv şirketi Volkswagen, 2018'de gelirlerinin yıllık yüzde 2.7 artışla 235.8 milyar euroya yükseldiğini açıkladı ve gelecek 10 yıl içinde 70 farklı model olmak üzere 22 milyon elektrikli araç piyasaya sürmeyi hedeflediğini duyurdu.

Volkswagen'den yapılan gelir açıklamasında, şirketin işletme karının 2018 yılında yüzde 0.7 artışla 13.9 milyar euroya, vergi öncesi karının da yüzde 13.8 artışla 15.6 milyar euroya ulaştığı belirtildi. Şirketin ayrıca hisse başına karının 2018'de, bir önceki yılın anı dönemine göre yüzde 5.8 artışla 22.28 eurodan 23.57 euroya yükseldiği vurgulanırken, aynı dönemde Volkswagen araç satışları yüzde 1.1 artışla 10.9 milyara çıktı. Araç teslimatları yüzde 0.9 artışla 10.8 milyar adete ulaşırken, üretim de yüzde 1.3 artarak 11 milyar adete çıktı.

Gelir rakamlarının yanında Volkswagen ayrıca gelecek 10 yıl içinde 70 farklı model olmak üzere piyasaya 22 elektrikli araç sürmeyi hedeflediğini duyurdu. Şirketin CEO'su Herbet Diess, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Volkswagen, özellikle iklimin korunmasına ilişkin olmak üzere geleceğin eğilimleri kapsamında sorumluluk alıyor. Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedefler bu konudaki ana kıstasımızdır. Gelecek yıllarda üretim ve değer zincirindeki diğer aşamaları, karbondioksit nötrlüğüne uygun hale getireceğiz.

"Volkswagen, gelecek yıllarda milyonlarca insan için daha güvenli, daha temiz ve tamamen entegre bir kişisel mobilite hizmeti sağlamayı hedefliyor. Elektrik teknolojisiyle ilgili operasyonlarımıza gereken yatırımları sağlayabilmek için bütün alanlarda verimlilik ve performansı artıracak gelişmeler üzerinde yoğunlaşmalıyız." - İstanbul

Kaynak: DHA