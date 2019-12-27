Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı

27.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:57

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.



Geçen yıl 50 bin, bu yıl da 70 bin elektrikli araç üreten otomotiv devi hedef büyüttü. Volkswagen üretim kapasitesi ve satışlarını yeni ID.3 modellerle birlikte artırmayı planlıyor. Yeni araçta kullanılan pillerin daha düşük maliyetli ve daha uzun menzilli olduğunu belirten şirket bu sayede elektrikli araçların orta sınıf için daha ulaşılabilir hale geleceğini vurguluyor. Euronews.com'da Görüntüle