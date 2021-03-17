Volkanik ada ülkesi İzlanda'da, 3 haftada 50 binden fazla deprem oldu
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Volkanik ada ülkesi İzlanda'da, 3 haftada 50 binden fazla deprem oldu

17.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:13
Volkanik ada ülkesi İzlanda'da, 3 haftada 50 binden fazla deprem oldu

İzlanda'nın güney batısında bulunan Reykjanes Yarımadası, son 3 haftada 50 binden fazla depremle sarsıldı.

İzlanda'nın güney batısında bulunan Reykjanes Yarımadası, son 3 haftada 50 binden fazla depremle sarsıldı.

BBC'nin haberine göre, İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'nda kaydedilen en büyük depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu ve 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde büyüklüğü 5'in üstünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, Reykjanes Yarımadası'nda son 3 haftada 50 binden fazla deprem olduğunu belirtti.

Bilim adamları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da, son günlerde yaşanan depremlerin volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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