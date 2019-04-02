Volkan Şeker Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Mersin Mut belediye başkan adayı olan Volkan Şeker isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Mut ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Volkan Şeker isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Mersin Mut adayı Volkan Şeker kimdir? MHP Mersin Mut adayı Volkan Şeker yüzde kaç oy aldı?

Volkan Şeker Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Mersin Mut belediye başkan adayı olarak gösterilen Volkan Şeker Mut ilçesinde % 46,51 oranında oy almıştır. Mut ilçesinde % 46,51 oranında oy olan Volkan Şeker adlı MHP adayı toplamda 19.274 adet oy sayısına ulaştı.

Volkan Şeker Kimdir?

1980 Mut'ta doğdu.

Selçuk Universitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Universite eğitimim ardından Mut ilçesinde Volkan Dershanesini kurdu. 2014 yılındaki yerel seçimlerde meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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