Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyet'inde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak'a sahneden kalp masajı yapıldığı belirtilirken; ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Konak'ın sahnedeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Volkan Konak sigara kullanıyor muydu?

VOLKAN KONAK SİGARA KULLANIYOR MUYDU?

Volkan Konak verdiği bir röportajda "Çocukken espri olsun diye mısır püskülünden sigara içerdik. Hatta babaannem bir gün kapıyı açtı göz gözü görmüyor duman altındayım. Olay şu "Ula yoksa rakı içeysunuz?" Bunu bir yerde anlattık. Hemen millet bu adam alkoliktir diyor. Ya arkadaş biz anekdot anlatıyoruz ne alakası var. 5 yıl önce sigarayı bıraktım, içkili ortam oldu mu iyi içerim. Ama evde içemem." demişti. (Röportaj : Faruk Bildirici)