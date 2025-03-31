PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Volkan Konak sigara kullanıyor muydu?

Volkan Konak sigara kullanıyor muydu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı. Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı. Peki, Volkan Konak sigara kullanıyor muydu?

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyet'inde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak'a sahneden kalp masajı yapıldığı belirtilirken; ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Konak'ın sahnedeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Volkan Konak sigara kullanıyor muydu?

VOLKAN KONAK SİGARA KULLANIYOR MUYDU?

Volkan Konak verdiği bir röportajda "Çocukken espri olsun diye mısır püskülünden sigara içerdik. Hatta babaannem bir gün kapıyı açtı göz gözü görmüyor duman altındayım. Olay şu "Ula yoksa rakı içeysunuz?" Bunu bir yerde anlattık. Hemen millet bu adam alkoliktir diyor. Ya arkadaş biz anekdot anlatıyoruz ne alakası var. 5 yıl önce sigarayı bıraktım, içkili ortam oldu mu iyi içerim. Ama evde içemem." demişti. (Röportaj : Faruk Bildirici)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.