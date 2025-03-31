Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyet'inde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak'a sahneden kalp masajı yapıldığı belirtilirken; ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Konak'ın sahnedeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Volkan Konak mal varlığı nedir, serveti ne kadar?

VOLKAN KONAK NEDEN ÖLDÜ?

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."

VOLKAN KONAK MAL VARLIĞI NEDİR, SERVETİ NE KADAR?

Volkan Konak mal varlığı henüz açıklanmadı.