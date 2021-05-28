Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kim? 28 Mayıs 2021 Kuzeyinoğlu Volkan Konak konukları!
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Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kim? 28 Mayıs 2021 Kuzeyinoğlu Volkan Konak konukları!

Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kim? 28 Mayıs 2021 Kuzeyinoğlu Volkan Konak konukları!
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Star TV'de ekrana gelen ve her hafta birbirinden özel konukları ağırlayan Kuzeyin oğlu Volkan Konak, bu hafta da izleyenleri mest edecek. Peki, Kuzeyinoğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? 28 Mayıs Kuzeyinoğlu Volkan Konak konukları listesi burada!

Karadeniz müzikleri ile dinleyicilerin gönlüne taht kuran Volkan Konak, Kuzeyinoğlu Volkan Konak programı ile ekrana geliyor. Özel konuklarıyla eğlenceli anlar yaşatan program hakkında Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kim ve 28 Nisan 2021 Kuzeyinoğlu Volkan Konak konukları gibi konuar araştırılıyor. Peki,Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kim?

VOLKAN KONAK'IN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başlıyor… Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', çok özel konukları ve unutulmaz bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek…

BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLER BU PROGRAMDA

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 18 MAYIS KONUKLARI

SAKİLER GRUBU

Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kim? 28 Mayıs 2021 Kuzeyinoğlu Volkan Konak konukları!

HALUK LEVENT

Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kim? 28 Mayıs 2021 Kuzeyinoğlu Volkan Konak konukları!

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Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kim? 28 Mayıs 2021 Kuzeyinoğlu Volkan Konak konukları! - Haberler
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