Volkan Gökçek ringe çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volkan Gökçek ringe çıkıyor

Volkan Gökçek ringe çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin bokstaki önemli isimlerinden Volkan Gökçek, Almanya'nın Köln kentinde Yunan boksör Gkouram Mirzaev'le 15 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin bokstaki önemli isimlerinden Volkan Gökçek, Almanya'nın Köln kentinde Yunan boksör Gkouram Mirzaev'le 15 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin önemli boksörlerinden Volkan Gökçek, 15 Mayıs'ta ringe çıkıyor. Dünya Şampiyonu boksör Mahmoud Charr'ın da sahne alacağı galada eldiven giyecek olan Volkan Gökçek, Yunan rakibi Gkouram Mirzaev'e karşı yumruk sallayacak. EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, güzel bir karşılaşma olacağını ifade ederek, "Volkan'a olan güvenim tamdır. İlerleyen yıllarda büyük başarılara imza atacağını biliyoruz ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Hedefimiz dünya çapında başarılara kavuşacağına inandığımız sporcularımızı dünyanın dört bir yanında ringe çıkararak, İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı zirveye çekmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımız büyük bir süratle devam ediyor" dedi. EC BOXING Başantrenörü Bülent Başer ise maç gününü beklediklerini söyleyerek "Volkan formunun zirvesinde ve bu karşılaşmayı kazanacağımıza olan inancım tamdır. Ayrıca yine aynı gece ringe çıkacak olan sporcularımızdan Christian Hammer, Viktor Faust ve Mahmoud Charr da güçlü rakipleri karşısında mücadele verecekler" dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ibe "Bugüne kadar gerçekleştirdiği beş karşılaşmanın üçünü nakavtla alan Volkan Gökçek'in güçlü rakibi karşısında şansını yüksek görüyorum" dedi. - İSTANBUL

Volkan Gökçek ringe çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Burak Elmas, seçim tarihi konusunda Galatasaray Yönetimi'ne karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacak
Burak Elmas, seçim tarihi konusunda Galatasaray Yönetimi'ne karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Volkan Gökçek ringe çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 10:41:46. #1.16#

title