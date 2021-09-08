Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak
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Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak

Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezi Hamburg'da bulunan ve dünyanın dev boks kulüpleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOKSİNG dövüşçüleri Fransa, İngiltere ve Amerika'da ringe çıkmaya hazırlanırken, bokstaki en büyük ümidimiz olan Volkan Gökçek, 10 Eylül cumartesi gecesi Fransa'da yumruk sallayacak.

Merkezi Hamburg'da bulunan ve dünyanın dev boks kulüpleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOKSİNG dövüşçüleri Fransa, İngiltere ve Amerika'da ringe çıkmaya hazırlanırken, bokstaki en büyük ümidimiz olan Volkan Gökçek, 10 Eylül cumartesi gecesi Fransa'da yumruk sallayacak.

EC BOKSİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, kulübünün boksörlerinden eski dünya şampiyonu İgor Michalkin'in de aynı gece ringe çıkarak, Avrupa Şampiyonluğu için mücadele vereceğini vurgulayarak, "Volkan, bizim gelecekte dünya şampiyonu olabilecek ümidiyle baktığımız genç yeteneklerimizden birisidir, bu yüzden her maçı bizim için büyük önem arz ediyor. Kendisine direkt olarak yüksek seviyelerden rakipler seçiyoruz. Şu anki rakibi Fransız Kaoussou Cisse, beş maçın hepsini kazanırken, üçünü nakavtla sonlandırmış. Volkan da altı maçın hepsini kazanırken dördünü nakavtla almış olan başarılı bir sporcudur. Yani bu bir yumurta dövüşü gibi olacak kaybeden karnesine büyük yara alacak" şeklinde konuştu.

EC BOKSİNG Başantrenörü Bülent Başer, dünya devlerini başkent Ankara'da çalıştıracağını vurgulayarak, "Ağır sıklette Avrupa Şampiyonu Christian Hammer ve gelecekte dünya şampiyonu olmasına kesin gözüyle bakılan Viktor Faust'u Ankara'da kampa alacağız. Bu kamp çalışmalarımız dünya medyası tarafından yakından takip edilecek. Ülkemizin tanıtımını yaparken, profesyonel boksun merkezi yapmaya çalışacağız, ayrıca genç boksörlerimiz de bu elit sporculardan taktik öğrenme fırsatı yakalayacaklardır" dedi.

-İHA-

Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak
Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak
Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak
Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak
Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak
Volkan Gökçek, Paris'te tarih yazacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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