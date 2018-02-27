Volkan Demirel, Derbide Yedek Olduğunu Öğrenince Hayal Kırıklığı Yaşadı
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinde yedek kaldığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Volkan Demirel'in, kadro açıklandığında büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.
Tecrübeli kaleci, bu kararı anlamakta güçlük çekse de teknik heyetin tercihine saygı gösterdiği kaydedildi.
YENİLGİYE DE ÜZÜLDÜ
Başarılı eldiven, Beşiktaş maçı sonrasında atman mağlubiyet nedeniyle de ayrı bir üzüntü yaşadı.
Volkan, "Takım kaptanı olarak sorumluluklarım var. Sadece bir yenilgi aldık ve yeniden ayağa kalkacağız" dedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (22)
-
Beinsport Hani kendi isteğiyle oynamıyorduCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Mini minibür kuş konmuştuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Beşiktaş kupadada basarCevap Yaz 3 6 Yayından KaldırALMAN BORUSU: yıllardır sizi dikişliyoruz 5 senede 1 kazanıp havaya girme ss yazan sensin nazi özentisi3 1 Yayından KaldırSS: Sevgili alman görünen köy klavuz istemez.çift dikiş kaçınılmazTüm 22 yorumu okumak için tıklayın1 2 Yayından Kaldır