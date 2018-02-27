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Volkan Demirel, Derbide Yedek Olduğunu Öğrenince Hayal Kırıklığı Yaşadı

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinde yedek kaldığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Volkan Demirel'in, kadro açıklandığında büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Tecrübeli kaleci, bu kararı anlamakta güçlük çekse de teknik heyetin tercihine saygı gösterdiği kaydedildi.

YENİLGİYE DE ÜZÜLDÜ

Başarılı eldiven, Beşiktaş maçı sonrasında atman mağlubiyet nedeniyle de ayrı bir üzüntü yaşadı.

Volkan, "Takım kaptanı olarak sorumluluklarım var. Sadece bir yenilgi aldık ve yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

Kaynak: Skorer

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