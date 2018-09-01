Volkan Demirel ve Alper Potuk, Maç Sonu Sevinen Kayserisporlu Futbolculara Müdahale Etti

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iki takım futbolcuları arasında olaylar yaşandı.

Kayserisporlu üç futbolcu, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından saha içerisinde koşup ardından yerde kayarak sevinç yaşadı. Fenerbahçe tribünleri bu sevincin ardından büyük tepki göstermeye başladı.

KAYSERİLİ FUTBOLCULAR İTİLEREK SOYUNMA ODASINA GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içerisine girerek Kayserili üç futbolcuyu iteleyerek ve tartışarak içeri götürdü.

Oyuncular arasındaki tartışma, koridora girdikten sonra da devam etti.