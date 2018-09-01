Volkan Demirel ve Alper Potuk, Maç Sonu Sevinen Kayserisporlu Futbolculara Müdahale Etti
Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.
Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iki takım futbolcuları arasında olaylar yaşandı.
Kayserisporlu üç futbolcu, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından saha içerisinde koşup ardından yerde kayarak sevinç yaşadı. Fenerbahçe tribünleri bu sevincin ardından büyük tepki göstermeye başladı.
KAYSERİLİ FUTBOLCULAR İTİLEREK SOYUNMA ODASINA GÖTÜRÜLDÜ
Bunun üzerine Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içerisine girerek Kayserili üç futbolcuyu iteleyerek ve tartışarak içeri götürdü.
Oyuncular arasındaki tartışma, koridora girdikten sonra da devam etti.
YORUMLAR (37)
-
Fedailer sizi.3 maç en az ceza gerekte kim vercekCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Adam olsaydiniz da maci alsaydiniz yenilince mizikcilik yapmaya gerek yok bu arada sonuna kadar fenerbahceliyim ama volkandan ozandan vs eskilerden biktimCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Türk sporu bu ve bunun gibi barzolar yüzünden ilerlemiyor. Bu mahlukat hala yontma taş devrinde biri çıkıp haddini bildirmek için çok geç kaldı.Cevap Yaz 27 3 Yayından KaldırFİLOZOF: benim adımı kullanmadan yorum yap çin malı filozofsun sen1 Yayından Kaldır
-
ŞemsiyeCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır