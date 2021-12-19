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Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı formasını terleten kaleci Volkan Demirel, 2 Eylül 2019 tarihinde futbolu bırakma kararı almıştı. 14 Temmuz 2021 tarihine kadar Fenerbahçe'de kaleci antrenörü olarak görev yapan Volkan Demirel, bu sezonun başından itibaren kariyerine yorumcu olarak devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta başında yorumculuğu bırakan Demirel, Cuma günü Fatih Karagümrük Kulübü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. 40 yaşındaki teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ün deplasmanda karşılaştığı Göztepe mücadelesiyle beraber teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. - İZMİR

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında

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