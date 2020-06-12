Volkan Demirel maçı ayakta takip etti
Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.
12.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:56
Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden ve yardımcı antrenör görevinde Volkan Demirel tribünden takip etti. Müsabaka boyunca maçı ayakta takip eden Demirel, oyun içerisinde oluşan bazı pozisyonlara ise tepki gösterdi.
(İHA)
Kaynak: İHA