Volkan Demirel maçı ayakta takip etti
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Volkan Demirel maçı ayakta takip etti

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.

Volkan Demirel maçı ayakta takip etti
12.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:56

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden ve yardımcı antrenör görevinde Volkan Demirel tribünden takip etti. Müsabaka boyunca maçı ayakta takip eden Demirel, oyun içerisinde oluşan bazı pozisyonlara ise tepki gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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