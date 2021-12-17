Volkan Demirel, Karagümrük'te

Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile sözleşme imzaladı.

Karagümrük, takımın başına Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Volkan Demirel'i getirdi. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet