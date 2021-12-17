Volkan Demirel, Karagümrük'te - Haberler Spor
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Volkan Demirel, Karagümrük'te

Volkan Demirel, Karagümrük'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile sözleşme imzaladı.

Karagümrük, takımın başına Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Volkan Demirel'i getirdi. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

 Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

 Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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