Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in Yerine Asmir Begovic Geliyor
Fenerbahçe, İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen Boşnak kaleci Asmir Begovic'in transferini bitiriyor.
Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun gelmesinin ardından transfer hedefleri daha da artmaya başladı. Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibi Bournemouth'un kalecisi Asmir Begovic ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Chelsea'den kırmızı- siyahlı takıma transfer olan 31 yaşındaki eldiven, Premier Lig'de 38 maçta forma giydi ve kalesinde 61 gol gördü. Asmir Begovic, Bosna Hersek Milli Takım formasını ise 2009 yılından bu yana 61 kez terletti.
1.98'LİK DEV KALECİ
İngiliz basınına göre Fenerbahçe ile Bournemouth arasındaki ilk görüşmeler gerçekleşti. Sonucunu birkaç gün içinde netleşeceği de ifade edildi. 1.98 boyundaki file bekçisinin 7 milyon Euro civarında bonservisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin kiralama teklifinde ısrar edeceği de ifade ediliyor.
TAM 10 YILDIR İNGİLTERE'DE OYNUYOR
2008 yılında Portsmouth takımına transfer olan Asmir Begovic performansıyla 2015'te Chelsea ile sözleşme imzaladı. Chelsea'deki 2. senesinde Cech ile rekabet etmek zorunda kaldı.
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Volkan 1yıl daha kalsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU KOVA KALECİ ALINIRSA ÖNCEKİ YÖNETİMDEN HİÇBİR FARKI KALMAZ VOLKAN BUNUN 100 GÖMLEK ÜSTÜ 38 MAÇTA 61 GOL YENİRMİ KOVA BEGOVİCCevap Yaz Yayından Kaldır
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Volkan seni sevmem amma velakin çok iyi kalecisin. Ayağını kaydıracaklar dikkatli ol. Dev gibi adamdan kaleci mı olur? Yediği gol ortalamasına kimse su dokemezCevap Yaz Yayından Kaldır