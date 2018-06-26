Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in Yerine Asmir Begovic Geliyor

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun gelmesinin ardından transfer hedefleri daha da artmaya başladı. Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibi Bournemouth'un kalecisi Asmir Begovic ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Chelsea'den kırmızı- siyahlı takıma transfer olan 31 yaşındaki eldiven, Premier Lig'de 38 maçta forma giydi ve kalesinde 61 gol gördü. Asmir Begovic, Bosna Hersek Milli Takım formasını ise 2009 yılından bu yana 61 kez terletti.

1.98'LİK DEV KALECİ

İngiliz basınına göre Fenerbahçe ile Bournemouth arasındaki ilk görüşmeler gerçekleşti. Sonucunu birkaç gün içinde netleşeceği de ifade edildi. 1.98 boyundaki file bekçisinin 7 milyon Euro civarında bonservisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin kiralama teklifinde ısrar edeceği de ifade ediliyor.

TAM 10 YILDIR İNGİLTERE'DE OYNUYOR

2008 yılında Portsmouth takımına transfer olan Asmir Begovic performansıyla 2015'te Chelsea ile sözleşme imzaladı. Chelsea'deki 2. senesinde Cech ile rekabet etmek zorunda kaldı.