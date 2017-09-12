Volkan Demirel'in Menajeri'nden Flaş Bir Açıklama

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu haline gelen ve sezon sonu Amerika'ya gideceği iddia edilen Volkan Demirel hakkında menajeri Erdinç Şehit, katıldığı bir uygulamada Volkan'ın Fenerbahçe'de kalacağını belirtti.

Volkan Demirel'in Menajeri'nden Flaş Bir Açıklama

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu haline gelen ve sezon sonu Amerika'ya gideceği iddia edilen Volkan Demirel hakkında menajeri Erdinç Şehit, katıldığı bir uygulamada Volkan'ın Fenerbahçe'de kalacağını belirtti.


Fenerbahçe ile Başakkent arasında oynanan lig maçında yediği goller sonrası taraftarın yoğun reaksiyonsi ile karşılaşan kaptan Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Konuy ile ilgili deneyimli file bekçisinin menajeri Erdinç Şehit, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına bağlandı ve önemli açıklama yaptı.

Kaynak: Portalgenc