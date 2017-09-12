Volkan Demirel'in Menajeri'nden Flaş Bir Açıklama

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu haline gelen ve sezon sonu Amerika'ya gideceği iddia edilen Volkan Demirel hakkında menajeri Erdinç Şehit, katıldığı bir uygulamada Volkan'ın Fenerbahçe'de kalacağını belirtti.





Fenerbahçe ile Başakkent arasında oynanan lig maçında yediği goller sonrası taraftarın yoğun reaksiyonsi ile karşılaşan kaptan Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.



Konuy ile ilgili deneyimli file bekçisinin menajeri Erdinç Şehit, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına bağlandı ve önemli açıklama yaptı.









Erdinç Şehit: Volkan milli maçları izlerken ağladı. Volkan Demirel dünya çapında bir kalecidir.



— Fanatik (@fanatikcomtr) 11 Eylül 2017



İşte o açıklamaları:





"Volkan toparlanır. Morali sorunlu da değil. Yeni baba oldu. Fenerbahçe'yi bırakmıyor. Volkan Demirel'in 40.5 yaşına kadar oynama hedefi var. Oliver Kahn'ın rekorunu kıracağım diyor. Volkan Demirel dünya genelinde bir kalecidir. Volkan Demirel milli maçları izlerken ağladı."



