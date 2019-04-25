Volkan Demirel ile Telefonda Görüntülü Görüşmüştü

Gaziantep'te özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören İslahiyespor U14 takımının ve İslahiye Fenerbahçe Spor Okulunun kalecisi 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay, hayatını kaybetti.

İslahiyespor U14 takımının ve İslahiye Fenerbahçe Spor Okulunun kalecisi olan Atalay, hayranı olduğu Volkan Demirel ile de Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği üyeleri aracılığıyla, telefonda görüntülü görüşmüştü.

İslahiyespor U14 takımı ve İslahiye Fenerbahçe Spor Okulundan bir grup öğrenci ve Teknik Direktörleri Adil Öztürk, geçen hafta kan kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından İslahiye Mezarlığı'nda toprağa verilen Yunus Samet'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Samet Atalay, yaklaşık iki yıl önce çıkacağı maç öncesi aniden fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede kanser teşhisi konmuştu.

Teknik direktör Öztürk, U14 takımı olarak son maçlarına çıkarak sezonu kapattıklarını belirterek, "Bugün Yunus Samet'in mezarını ziyaret ederek aramızda olmayışının bize verdiği üzüntüyü paylaşmak istedik. Samet, yetenekli ve umut veren, gelecek vadeden bir kaleciydi, kaybettik. Kendisinin çok sevdiği Fenerbahçe ve İslahiyespor formasını mezarına bıraktık. Onu unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşları da Samet'in ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: AA