Volkan Demirel: "Güzel bir başlangıç oldu" - Haberler Spor
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Volkan Demirel: "Güzel bir başlangıç oldu"

Volkan Demirel:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Göztepe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ve teknik direktörlük kariyerinde ilk maçında galip gelmenin kendisi adına iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Göztepe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ve teknik direktörlük kariyerinde ilk maçında galip gelmenin kendisi adına iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, "Güzel bir galibiyet oldu. Arkadaşlarla 2 gün çalışma fırsatımız oldu. Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum ki pozisyonlardan sonra birlikteliğimizi gösterebildik. Güzel bir başlangıç oldu bizim adımıza, inşallah böyle devam eder" dedi. - İZMİR

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