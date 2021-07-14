Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye veda etti
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Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye veda etti

Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye veda etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de antrenörlük görevi sona eren Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Fenerbahçe'de antrenörlük görevi sona eren Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Volkan Demirel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"20 yaşında deli dolu bir genç olarak girdiğim kapıdan, bugün 40 yaşında bir adam olarak çıkıyorum.Yaşım kaç olursa olsun bu benim için hiç kolay değil. Çünkü burada sadece ömrümün yarısı geçmedi, bu bayrak altındayken aşık oldum, güzel bir yuva kurdum, çocuklarımı bu bayrak altında kucağıma aldım.Kazanmanın, sevilmenin, savaşmanın, gururun, tutkunun ne olduğunu öğrendim. Omuzlarımda taşıdığım yük, dev bir çınarın ve ona gönülden bağlı milyonların sorumluluğuydu. O güçle hep birlikte dimdik ayakta durduk, yıkılmadık ve kazandık.Bu yüzden kolay değil size veda etmek ama daha güçlü olmak istiyorsam, bu ülkenin futbolunda hayal ettiğim gibi biri olmak istiyorsam, şimdi dışarı çıkma ve orada tek başıma mücadele etme vakti.Söylediğim gibi 'Eğer uçmak istiyorsan yuvadan atlamaya da cesaretin olmalı'.

Bugüne kadar benim üzerimde emeği olan herkese ve her bir Fenerbahçe ferdine çok teşekkür ederim. İyi ki Fenerbahçe."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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