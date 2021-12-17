Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu olarak göreve başlayan Volkan Demirel, ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Francesco Farioli'nin ardından Volkan Demirel ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı. Ligin 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek Fatih Karagümrük, idmanını Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirdi.