Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
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Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu olarak göreve başlayan Volkan Demirel, ilk antrenmanına çıktı.

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu olarak göreve başlayan Volkan Demirel, ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Francesco Farioli'nin ardından Volkan Demirel ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı. Ligin 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek Fatih Karagümrük, idmanını Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirdi.


Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

 Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

 Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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