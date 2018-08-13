Volkan Demirel'den Tartaftara Mesaj: Olması Gerek Stat Atmosferi Budur

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, basın toplantısı düzenledi.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde;

"Hem camiamız, hem kulübümüz, hem de geleceğimiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. Umarım Benfica maçını en iyi şekilde bitirip yolumuza devam edebiliriz. Kolay olmayacak ama seyircimizle beraber turu geçmek istiyoruz.

Geçmişi düşünecek durumda değiliz. 1-0'lık avantajları var. Gol yemeden 2 gol atmamız lazım. Bir gol attıklarında 3-1'lik skor gerekiyor. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün beynimizle, kafamızla sahada olacağız."

"OLMASI GEREKEN STAT ATMOSFERİ BUDUR"

"Olması gereken Fenerbahçe stat atmosferi budur. Bu sezon, gerçek Fenerbahçe seyircisini göreceğiz. Sezon boyunca böyle devam edecek. Onlar varsa biz daha güçlüyüz. Bundan sonraki her maçta bize yardımcı olmalarını umuyorum. Yeni gelenler de buraya alışacak ve Fenerbahçe camiasını hırsla, aşkla yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız."

"İLK MAÇTAKİ OYUNUMUZU İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

"İlk maçta şaşırdığımız bir durum olmadı. Bütün taktiği hocamızla çalıştık ve beklediğimiz gibi bir karşılaşma oldu. Neticede mağlup olduk ama bizim çok da üstümüze gelecek, baskı kuracak bir durum olmadı diye düşünüyorum. Buradaki maç daha farklı olacaktır. Bu tarz maçlarda deplasman takımları daha defansif olmayı seçer. Ama buradaki maç daha farklı olacaktır. Umuyorum ki ilk maçtaki oyunumuzu daha ileri taşıyacağız."

"ÖNCE BU TURU GEÇELİM, SONRA BİR TUR DAHA VAR"

"Şampiyonlar Liginde olmayı her futbolcu ister ama önce bu turu geçelim. Sonra bir tur daha var. Bu turu geçtikten sonrasına bakarız."