Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
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Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, ayağı kırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
15.06.2020 02:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:34

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, ayağı kırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, Çaykur Rizespor maçında ayağında iki kırık oluşan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'yı unutmadı. Demirel, Muslera için sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun kardeşim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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