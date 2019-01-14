Volkan Demirel'den Kanser Hastası Yunus'a Büyük Sürpriz

Gaziantep'te uzun süredir kanser tedavisi gören ve Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile görüntülü aramaya yoluyla görüşen 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay, büyük mutluluk yaşadı. Çok mutlu olduğunu belirten Yunus Samet, tek dileğinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Volkan Demirel ile yüz yüze tanışmak olduğunu söyledi.

Gaziantep'te yaşayan ve Gaziantep Medical Park Hastanesinde amansız bir hastalıkla mücadele eden Yunus Samet, Fenerbahçe takımının tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'le görüntülü arama yoluyla görüşürken gözyaşlarına hakim olamadı. Kulüp Başkanı Ali Koç ve kaleci Volkan Demirel'le yüz yüze de tanışmak istediğini ve tek dileğinin onları görmek olduğunu vurgulayan Yunus Samet, Fenerbahçe Kulübüne seslendi.

"Bir yıldır hastanelerde tedavi görüyorum"

Volkan Demirel ile görüntülü olarak görüştüğünü ve çok sevindiğini vurgulayan Yunus Samet, "Bir yıldır hastanelerde tedavi görüyorum. Dün Volkan Demirel ağabey ile telefonda görüntülü olarak görüştüm ve çok sevindim. Volkan ağabeyi sosyal medyadan da sürekli takip ediyorum. Onu görünce çok mutlu oldum, yani söyleyecek kelime bulamıyorum" dedi.

"Ali Koç bambaşka biri, onu çok seviyorum"

Kulüp Başkanı Ali Koç'u da çok sevdiğini belirten Yunus Samet, "Volkan ağabey gibi Ali Koç Başkanı da çok seviyorum. Yani Ali Koç bambaşka biri. Onları çok seviyorum ve onları görebilmek için yardımlarını bekliyorum. Tek dileğim onları görmek ve onlara sarılmak" ifadelerini kullandı.

Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Yunus Samet, "Doğuştan Fenerbahçeliyim ve ben de önceden futbol oynuyordum. İnşallah hastalığımı atlatırsam ben de futbolcu olmak istiyorum. Yani ailemden çok seviyorum Fenerbahçe'yi ve inşallah Fenerbahçe şampiyon olacak, tüm dileğim bu. Allah kısmet ederse ben de iyileşip Fenerbahçe'de forma şansı bulmak istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği ve telefonda kaleci Volkan Demirel ile görüştürdüğü Yunus Samet, karşısında taraftarları görüp Volkan Demirel ile görüntülü olarak konuşunca duygusal anlar yaşadı. Taraftarların kendisine getirdikleri hediyeleri ve kendi isminin yazılı olduğu 10 numaralı formayı gören Yunus Samet'in sevinci gözlerinden okundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA