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Volkan Demirel'den 3 Temmuz sürecine dair açıklamalar Açıklaması

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Volkan Demirel, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz süreciyle ilgili, "O anki kadro bozulmasa ve ortam engellenmese, şu an Avrupa'da ses getiren bir kulüptük." dedi.

Volkan Demirel'den 3 Temmuz sürecine dair açıklamalar Açıklaması
03.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:09

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Volkan Demirel, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz süreciyle ilgili, "O anki kadro bozulmasa ve ortam engellenmese, şu an Avrupa'da ses getiren bir kulüptük." dedi.

2002-2019 yılları arasında kalesini koruduğu sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

3 Temmuz süreciyle ilgili görüşlerini aktaran Volkan, "3 Temmuz 2011'de ne söylediysek, bugün de aynı şeyleri dile getiriyoruz. Bir kere 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin duruşudur ve bizler bu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. O gün ne söylediysek bugün de arkasındayız ama o günkü bazılarının şu anda etrafta gölgeleri bile yok." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda çok önemli bir şampiyonluk yaşadıklarını vurgulayan Volkan Demirel, "Hiçbir maç bize verilmedi. Kafa kafaya giden bir şampiyonluk mücadelesi vardı ve sonunda da gülen taraf biz olduk. Kupamız uzun yıllar müzemizde kalacak. Biz ona her baktığımızda belki de bizim için en değerli şampiyonluğun o olduğunu her seferinde anımsayacağız. 2011 şampiyonluğu da 3 Temmuz süreci de benim bildiğim doğrudur. Doğrumdan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

O dönemde sarı-lacivertli futbol takımının kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu dile getiren 38 yaşındaki yardımcı antrenör, "Dediğim gibi o anki kadro bozulmasa, ortam engellenmese, şu an Avrupa'da ses getiren bir kulüptük. Öyle tahmin ediyoruz. Hem kadro yapımız hem ortamımız çok iyiydi ve üst seviyedeydi. Bunları düşündükçe üzülüyorum. Belki o süreci yaşamasak, şu anda bambaşka bir Fenerbahçe olacaktı. Belki bir dünya kulübü olarak dünya devlerinin arasında nasıl Real Madrid'i, Barcelona'yı, Bayern Münih'i sayıyorsak, o anki kadromuz şartlarında, o anki potansiyelle çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru kararın verileceğine inanıyorum"

"Futbolda şike kumpası" davasının çok uzadığını belirten Volkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru kararın en iyi şekilde verileceğine inanıyorum. Yanılmıyorsam bu ay içerisinde bir sonuçlanma olacaktır. Öyle tahmin ediyoruz. Duruşmalar devam ediyor ama eminim ki en kısa sürede bu ay veya bir dahaki aydan sonra artık yaz dönemi bitmeden dava sonuçlanacaktır. Biz her zaman söyledik. Bu kadar konuşulması yanlıştı. Aslında bunun Fenerbahçe taraflarına değil de farklı taraflarına bakmak gerekirdi ama olsun. Bunu da yaşamak varmış. Yaşadık ve öğrendik. Bunlar hem kulübümüz hem de bizim adımıza tecrübe oluyor. Yaşanan haksızlıkları ve yaşanmışlıkları unutamıyorsunuz."

Demirel, 2010-2011 sezonunda ligi zirvede bitirdiklerini hatırlatırken, "Şampiyon olduk. Kupamızı aldık. Tüm takımlarla da çatır çatır mücadelemizi ettik. En değerli şampiyonluğumuz. Kendi adıma 5 tane şampiyonluk yaşadım. 3-4 tane son dakikada kaçırdığımız şampiyonluk var. Kupa finalleri kaybettim. Belki onları kazansam bile veya diğer kupaları kaybetsek, kazansak hiç önemli değil. Ancak 2010-2011 şampiyonluğu bizim en değerli şampiyonluğumuzdur." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe'nin başına bir şey gelse, milyonlar sokağa dökülür"

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O kadar büyük camiayız ki üzüntümüzü de sevincimizi de çok büyük yaşıyoruz. Kötü durumları da çok iyi bir şekilde kenetlenerek atlatıyoruz. Şu an Allah korusun Fenerbahçe'nin başına bir şey gelse, bugün milyonlar sokağa dökülür. Fenerbahçe hakikaten bir cumhuriyet. Bu cumhuriyeti biz her şekilde yaşatıyoruz, tüm Fenerbahçe taraftarlarıyla beraber olarak yaşatmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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