Volkan Demirel: Buruk Bir Sevinç Var
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, iptal edilen Beşiktaş maçıyla ilgili, "Buruk bir sevinç var" dedi.
Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, olaylar nedeniyle yarıda kaldığı yerden devam etmesi beklenen ama Hakem Mete Kalkavan tarafından Beşiktaş'ın maça gelmemesi nedeniyle iptal edilen derbi hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"MAÇIN SAHADA SONUÇLANMASINI İSTİYORDUK"
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, iptal edilen derbi maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın verdiği karar kendilerini ilgilendirir. Biz sahadaki yerimizi aldık, sahada sonuçlanmasını istiyorduk. Bu turu böyle geçmek istemezdik ama böyle turu geçmek de varmış. Futbol adına bunlar güzel şeyler değil. İnsanlar konuşuyor. Bana "Böyle diyorsun ama milli takımda gittin" diyorlar. İkisi farklı olaylar. Sahaya atılan maddelerin dış etken olduğunu düşünüyorum. Neler olduğunu bilemem ama buna biz de engel olamadıysak, kimse engel olamazdı. Buruk bir sevinç var." ifadelerini kullandı.
-
sadakacılar sizi sadakacılarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Beşiktaş bundan sonra senin rakibin Münihler, Porto ve Napoliler feneri yensen ne olur yenmesen ne olur sen Avrupalısın artıkCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Gururlu efendı ayakları yapıp sahaya cıkmayan korkak bır takımsınız..Utanmadan bırde bu durum uzerınden prim yapmaya calısıyor 8tas camıası..Gercekten cok yazık ve ayrıca cok gulunc :))) Korkaklar !!!Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Ne yazık ki Galatasaray taraftarı olarak Türkiye nin örnek camiası ve takımı efendi ve dürüstlüğünden ödün vermeyen helal şampiyonluklar ve kupalar sahibi Fenerbahçe için üzülüyorum,bizler ne vakit insanlığımızı kaybettik şikesaraylılar olarak Fenerbahçe den özür diliyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
SEVİMSİZ YARATIKCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır