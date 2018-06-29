Fenerbahçeli Volkan Demirel, ABD Takımlarıyla Görüşüyor

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in antrenmanda olmaması dikkat çekti. Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan Volkan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.

"ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE" DEDİ

Ancak edinilen bilgiye göre ABD'den bazı MLS kulüplerinin Volkan Demirel ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin Fenerbahçe olduğu dile getirildi. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve yönetimi ziyaret eden Volkan Demirel'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi.