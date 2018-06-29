Fenerbahçeli Volkan Demirel, ABD Takımlarıyla Görüşüyor
Fenerbahçe'de dün yapılan sezonun ilk antrenmanında Volkan Demirel'in olmaması dikkat çekti. Tecrübeli kaleci ABD ekipleriyle görüşüyor.
Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in antrenmanda olmaması dikkat çekti. Sözleşmesi biten ve sarı-lacivertli kulüple henüz resmi imzaları atmayan Volkan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Tecrübeli file bekçisi, gelecek pazartesi gününe kadar Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamayı planlıyor. Yeni sözleşme konusunda uzlaşma ortamı arayan 37 yaşındaki kaleci, ufak pürüzler dışında herhangi bir sorun yaşamıyor.
"ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE" DEDİ
Ancak edinilen bilgiye göre ABD'den bazı MLS kulüplerinin Volkan Demirel ile irtibata geçtiği ve transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Volkan'ın bu kulüplerle ön görüşme yaptığı ancak önceliğin Fenerbahçe olduğu dile getirildi. 2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyen Volkan'ın sözleşme yenileyerek Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç ve yönetimi ziyaret eden Volkan Demirel'in tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'de kalmak için yaptığı ifade edildi.
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volkanı eleştirmek haddiniz degildir, volkan gerçek fenerbahçelidir sizlerin bile 3 temmuz olaylarında yapılmıştırduygusuna kapıldınızda volkan kaplan gıbi adam gibi takimina abilik yapmış ve yapmaktadır, volkan hakkında kim yanlış yorum yapıyorsa kesin GS lidirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir takımın bir futbolcusunun bu kadar konuşulmasına izin vermemesi gerekir. Daha iyisini bulursan gönderirsin yoksa idare edersin. Çok az para teklif etmek çok para vermek kadar yanlış.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İlk gitmesi gerekendir. Az şampiyonluklar kaçmadı onun yüzündenCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırVOLKİ: KARDEŞ ONUN GİBİ RUH KİMSEDE YOK. .4 3 Yayından Kaldır
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zaten bu aynın fener de olması bir kamusdur dramdır yıllardır devlet memuru gibi yatıyorCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır