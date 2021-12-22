Volkan Demirel: "9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 9 kişi kaldıklarının ardından soyunma odasında değişiklikleri belirleyip, tamamen inançtan çıkan bir organizasyonla savunma yaptıklarını belirterek, "9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçla ilgili fazla bir düşüncesi olmadığını ifade ederek, "Böyle olmasını istemezdim. 9 kişi bu kadar mücadele, istediğim oyunu oynatamadım ama tabii ki şunu göstermiş olduk. Bir takım nasıl olunur, 9 kişiyle nasıl savunma yapılır, Türkiye'nin en büyük takımına karşı yapmak nasıl olur göstermiş olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ettim. Açıkçası yoğun bir gündü benim için. Hem 1 haftalık teknik direktörlük, ilk hafta galibiyet, ikinci hafta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Karışık duygular, sonra 9 kişi kalıyorsunuz. Takıma kendinizi anlatabilmişsiniz. Bütün düşündüklerimizi takım arkadaşlarımız yaptı. Ama istemediğimiz bir pozisyonda kırmızı kart yememiz. Caner'in atılmasını anlayamadım. Caner bana bir şey demediğini söyledi. Sadece ne yapmaya çalıştığını sormuş. Bende devre arasında sordum, hakem cevap vermedi. Hakemler hakkında bir şey söylemeyeceğim. 8-7 kişide bıraksalar hiç önemli değil. Türkiye'ye bence defansif anlamda güzel bir şey izlettik. İçinde olduğum takıma anlatabildiğim için hazırlıksız yakalandığımız bir durumdan 9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK BAKIŞINA DEĞİŞİKLİK GETİRECEĞİM"

6 gündür 10 saat uyuduğunu ifade eden Demirel, "Çok yoğun bir sürecin içine girdim. Uyumamam şu yüzden. Bu yorgunluk kafama takılan bir şeyden değil, çok istediğimden dolayı uyuyamadım. Bu işi doğru yapacağım. Ne gördüysem bunların iyisini yapıp, kötüsünü yapmayacağım diye söz verdim. Yatarken kalkarken aklıma bir şey geliyor. Hatalarım yanlışlarım olacak ama kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum oyunculara. Onları sıkmamaya çalışıyorum. Görüntü olarak ne Göztepe ne Fenerbahçe ile alakalı bir şey göstermedim. O yüzden gerçekten teknik direktörlük bakışına değişiklik getireceğim, kendime görev edindim bunu. Futbolcuyla bir ilişkisi olan, onu dinleyen anlayan, ona göre hareket etmeye çalışan bir teknik adam olmaya çalışıyorum. Başarırım başaramam onu göreceğiz. Burada yaşadığım tecrübe ilk maçındaki galibiyet önemli. Takımdaki olanlar gerçekten çok iyi. Bu takımla beraber ilk öncelikli hedef Avrupa Ligi'ne katılabilmek, ondan sonraki hedeflerimiz de bu takım daha üst sıralarda olması gerekiyor. Sözümde durmak için elimden geleni yapacağım. Futbolcuya 3-5-2 gibi takılıp sadece rakibe analiz yaparak başka bir şey yapacağız. Her maçın senaryosu bizde farklı" diye konuştu.

"İNANÇTAN ÇIKAN BİR ORGANİZASYON OLDU"

Ekibiyle birlikte çalıştığını söyleyen Volkan Demirel, "Belirli şeylerde gösteriyoruz, bizim ne yapacağımızı gösteriyoruz. İzlediklerimizi konuşarak ifade etmeye çalışıyoruz. O yüzden ben biraz daha karşılıklı diyalog ve ilişkiyle alakalıyım. Savunmayı 9 kişiyle yaparken bunu konuşmadık, biz bunun taktiği analizi yapmadık. İlk yarı girdik içeri, değişikliği yaptık. 4+1 sağ sol yapıp değişiklikleri yapıp atağa çıkacağız dedik. Tamamen inançtan çıkan bir organizasyon oldu. Diyaloglar, ilişkiler, istemek, inanç çok önemli. Ben bunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Oyunun yüzde 70'i biraz isteme ve karşılıklı ilişki" ifadelerini kullandı.

"BENİ VOLKAN DEMİREL YAPAN YER FENERBAHÇE"

Fenerbahçe'ye karşı olmanın zor bir his olduğunu söyleyen Demirel, "Beni Volkan Demirel yapan yer Fenerbahçe'dir. Bazı hedeflerimin olduğunu söyledim, kendi kanatlarımla uçmak istediğimi söyledim. Bu hedeflerime inşallah ulaşacağım. Doğru yer doğru zamandayım. Çok mutluyum. Çok güzel bir başkan çok güzel bir kulüple beraberim. Güzel başlangıç yaptık. Bugün de kazanmak isterdik, kazanamadık. Futbolun içinden gelen, son dönemde yakın zamanda futbolu bırakmış şans verilen oyuncular bence başarıya ulaşacak. Yakın zamandaki ortamı içinden geldiği kadar bildiklerimi aktaracağım. İyi şeyleri yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar" diyerek sözlerini noktaladı.

(Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol/İHA)

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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