Volkan Can: 4 gündür dönmek için bekliyoruz

10.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:12

yaptığı açıklamada "Hekimoğlu Trabzon maçımız yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. 4 gündür Trabzon'dayız. Bugün saat 16: 10'daki uçağımız ise 18: 00'e ertelendi. 16: 30 gibi havalimanına tekrar gideceğiz. Kar yağışı biraz önce durdu, inşallah uçak inerse İstanbul'a döneceğiz. Kupada Fenerbahçe ile mücadele etmek istiyoruz. Bekleyişimiz sürüyor, uçak yine ertelenirse yarını beklemek durumundayız" dedi.

Kaynak: DHA

- Durdu