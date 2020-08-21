Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen ve New York'ta hazırlık çalışmalarına başlayan eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü
21.08.2020 00:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:59

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen ve New York'ta hazırlık çalışmalarına başlayan eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

BM Genel Merkezinde 75. Genel Kurul "Seçilmiş Başkanı" olarak geçiş dönemi çalışmalarını yürüttüğü ofisinde Daimi Temsilci Sinirlioğlu'nu ağırlayan Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçiş dönemi BM ofisimdeki ilk ziyaretçim, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bozkır aynı zamanda, resmi olarak 15 Eylül'de başlayacak görevi öncesi, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı sırasında birlikte çalışacağı uluslararası ekibin bazı üyeleriyle görevi resmen devralacağı tarihe kadar geçici olarak kullanacağı BM ofisinde bir araya gelerek, gündeme ilişkin hazırlıkları gözden geçirdiğini belirtti.

Seçilmiş Başkan statüsünde çalışmalarını yürüten Bozkır ayrıca, BM 74. Genel Kurul Başkanı ve BM Ana Komitelerinin mevcut ve müstakbel başkanları ile de çevrimiçi konferansta bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Güncel
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti Güncel
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar 3. Sayfa
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu 3. Sayfa
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi
Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven İrem Derici Sertab Erener Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 01:02:25. #1.15#
title