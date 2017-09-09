Volkan Babacan'nın Kafasına Su Şişesi Atıldı!

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında çirkin bir olay yaşandı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan dolu su şişesi Volkan Babacan'ın başına isabet etti.





Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i bir araya getiren mücadelede bir tribün skandalı yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayıp kalesine geçen Volkan Babacan'ın başına tribünlerden atılan dolu bir su şişesi isabet etti.



Babacan yerde kalırken sahaya giren Medipol Başakşehir'de sağlık görevlileri oyun alanına girdi ve Babacan'ın tedavisini yaptı. Bir süre saha içinde başına buz kompresi uygulanan Volkan Babacan oyuna devam edebildi. İkinci yarı bu çirkin olay nedeniyle birkaç dakika geç başladı.