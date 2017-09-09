Volkan Babacan'ın Kafasına Su Şişesi İsabet Etti

Fenerbahçe tribünleri, Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'a maçın başından itibaren tepki gösterdi. İkinci yarının hemen başında tribünlerden atılan su şişesi Babacan'ın kafasına isabet etti.



Medipol Başakşehir'in ve A Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan'a Fenerbahçe tribünlerinden büyük tepki vardı. Karşılaşmanın başından itibaren ıslıklanan ve her iki yarının başında yabacı cisim atılan Volkan Babacan, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala yerde kaldı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir su şişesi tecrübeli kalecinin kafasına isabet etti. Saha içinde Volkan Babacan'ın tedavisi yapılırken karşılaşmanın ikinci yarısı da 2 dakika geç başladı. - İSTANBUL