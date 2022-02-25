Voleybolda Ziraat Bankkart-Halkbank derbisi yarın oynanacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında yarın başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Halkbank'ı konuk edecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka, derbi olmasının yanı sıra ligde 57 puana sahip lider Halkbank ile 48 puanla ikinci sırada yer alan Ziraat Bankkart'ı karşı karşıya getirecek.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Halkbank, sahasında Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etmişti.

Hafta içi CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 3-0 mağlup eden Halkbank, ara vermeden bu önemli derbinin hazırlıklarına devam etti.

Vigrass: "Sahadan üç puanla ayrılmak için oynayacağız"

Halkbank'ın Kanadalı orta oyuncusu Graham Vigrass, üst üste çok önemli ve sonucu belirleyici maçlara çıktıklarını belirtti.

Challenge Kupası'ndaki Panathinaikos müsabakasının etkisini üzerlerinden atamadan Ziraat Bankkart maçı için aradaki kısa sürede hazırlanmak zorunda olduklarını kaydeden Vigrass "Fakat biz, karşımıza çıkacak tüm sorunları aşmak için kurulmuş bir takımız. Birbirimize güveniyoruz. Sahadan galibiyet ve üç puanla ayrılmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.