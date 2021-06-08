Voleybolda uzun bir aradan sonra maçlar başlıyor
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Voleybolda uzun bir aradan sonra maçlar başlıyor

Voleybolda uzun bir aradan sonra maçlar başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun'da gerçekleşecek Bölgesel Lig heyecanında sahaya çıkacak 8 takım finallere yükselmek ve 2. lige adını yazdırmak için mücadele edecek.

Samsun'da gerçekleşecek Bölgesel Lig heyecanında sahaya çıkacak 8 takım finallere yükselmek ve 2. lige adını yazdırmak için mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yurt çapında düzenlenen 2020-2021 sezonu Bölgesel Voleybol Ligi müsabakaları 10-13 Haziran tarihlerinde oynanacak. Erkekler ve Kadınlarda gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar finallere yükselme hakkı kazanacak.

Samsun'da bayanlarda 5 takım, erkeklerde 3 takım yarışacak

Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir ara verilen alt liglerde maçlar, voleybol ile birlikte yeniden başlamış olacak. Filede ilk düdük, 10 Haziran perşembe günü saat 16.00'da kadınlar grubunda Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda Amasya Gümüş Spor ile Samsun Büyükşehir Belediyespor arasında, erkekler de ise 11 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Canik Atatürk Spor Salonu'nda Giresun Bulancak Beton Spor ile Ordu Merkez Spor arasında çalacak.

Turnuvalar için salonlarda hazırlıklar tamamlanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, centilmence maçlar olmasını arzu ettiğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi. - SAMSUN

Voleybolda uzun bir aradan sonra maçlar başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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