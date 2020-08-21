Voleybolda "Üst Düzey Gelişim Semineri" Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), antrenörlere yönelik çevrim içi düzenlediği Üst Düzey Gelişim Semineri'nin ilki yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), antrenörlere yönelik çevrim içi düzenlediği Üst Düzey Gelişim Semineri'nin ilki yapıldı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 voleybol sezonu öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile Tüm Voleybol Antrenörleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Üst Düzey Gelişim Semineri'nin ilki, koronavirüs pandemisi sebebiyle on-line gerçekleştirildi.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı başantrenörü Arthur Glenn Hoag'un "Üst Düzey Voleybolda Taktik" başlığıyla sunum yaptığı seminere Sultanlar, Efeler ve 1. Lig (kadın-erkek) takımlarının başantrenörler ile yardımcı antrenörleri katıldı.

Kaynak: AA