CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oluyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakipleri yarın belli olacak.