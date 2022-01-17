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Voleybolda Türk takımlarının Avrupa sahnesi yarın başlıyor

Voleybolda Türk takımlarının Avrupa sahnesi yarın başlıyor
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİHMAÇKUPASAAT
18 OcakHalkbank-Union Raiffeisen Waldviertel (Avusturya)CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçı17.30
19 OcakUnion Raiffeisen Waldviertel (Avusturya)-HalkbankCEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçı15.00
19 OcakDinamo Moskova (Rusya)-Türk Hava YollarıŞampiyonlar Ligi19.00
19 OcakFenerbahçe Opet-VC Maritza Plovdiv (Bulgaristan)Şampiyonlar Ligi19.00
19 OcakVero Volley Monza (İtalya)-Spor TotoCEV Kupası21.00
20 OcakVakıfBank-LP Salo (Finlandiya)Şampiyonlar Ligi19.00
20 OcakGalatasaray HDI Sigorta-CEZ Karlovarsko (Çekya)CEV Kupası19.00

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi, Avusturya, Türkiye, Ocak, Spor, Haber

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