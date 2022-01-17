Voleybolda Türk takımlarının Avrupa sahnesi yarın başlıyor

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde: