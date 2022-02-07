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Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlar kategorilerinde 8-11 Şubat'ta sahaya çıkacak.

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlar kategorilerinde 8-11 Şubat'ta sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet'in maç programı şu şekilde:

TARİHMAÇKUPASAAT
8 Şubat SalıGreenyard Maaseik (Belçika)-Ziraat BankkartŞampiyonlar Ligi – 5. Hafta22.30
8 Şubat SalıAS Cannes Dragons (Fransa)-Fenerbahçe HDI SigortaŞampiyonlar Ligi – 5. Hafta22.00
11 Şubat CumaDinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)-Fenerbahçe OpetŞampiyonlar Ligi – 5. Hafta19.00

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Türk, Spor, Haber

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