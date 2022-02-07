Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlar kategorilerinde 8-11 Şubat'ta sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet'in maç programı şu şekilde: